Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon (6)
'KANDİL BÖLGESİNDE 4 HEDEF ETKİ ALTINA ALINDI'Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları kapsamında Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedefe yönelik hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.
'KANDİL BÖLGESİNDE 4 HEDEF ETKİ ALTINA ALINDI'
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları kapsamında Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedefe yönelik hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin- Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatı ile etki altına alınmıştır" denildi.
Görüntü dökümü:
------------------------Harekat merkezi
-Hava harekatı
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı