Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon (6)

'KANDİL BÖLGESİNDE 4 HEDEF ETKİ ALTINA ALINDI'Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları kapsamında Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedefe yönelik hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

'KANDİL BÖLGESİNDE 4 HEDEF ETKİ ALTINA ALINDI'

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları kapsamında Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedefe yönelik hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin- Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatı ile etki altına alınmıştır" denildi.

Görüntü dökümü:

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-Harekat merkezi

-Hava harekatı

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı