Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon (2)

ERDOĞAN, HAREKAT MERKEZİNE BAĞLANDIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarını beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.

ERDOĞAN, HAREKAT MERKEZİNE BAĞLANDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarını beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne video telekonferans ile bağlanarak son duruma ilişkin Bakan Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

'MEHMETÇİĞİMİZİN KARŞISINDA GÜÇ TANIMIYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Mazisi şanla ve zaferlerle dolu Türk Silahları Kuvvetlerimiz bugün de milletimizin güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Bu tarihi mücadeleyi gerçekleştiren kahraman ordumuzla ve onun tüm mensuplarıyla iftihar ediyoruz. 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yürütülen bu mücadelede, Kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz" dedi.'AMACIMIZ TERÖR VARLIĞINI ORTADAN KALDIRMAK'Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de mücadelesini hak, hukuk, adalet gibi insani değerlerden en küçük bir sapma göstermeden yürüttüğünü kaydederek, "Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmektir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız. Kahraman ordumuzun son dönemde artık doğrudan terörün merkezine yönelen başarılı harekatları, bu hedefimize yaklaştığımıza işaret etmektedir" diye konuştu. 'ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR'

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün akşam Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK terör örgütüne yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu başlattığına vurgu yaparak, "Karadan ve havadan sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde icra edilen bu harekat, bölgede barış ve huzurunun tesis edilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki; ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur. Uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde, bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kahraman Mehmetçiğimizin başarıyla icra ettiği operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin kullanılması da bizim için ayrı bir memnuniyet ve iftihar vesilesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı