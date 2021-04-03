Irak'ın kuzeyinde PKK'ya büyük darbe
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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya büyük darbe

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait silah, çok sayıda mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait silah, çok sayıda mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, tespit ettikleri sığınak, barınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait silah, çok sayıda mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı. Operasyon sonrasında barınak ve mağaralarda yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda, bir adet (parçalanmış) M-16 piyade tüfeği, 7 adet el bombası, 250 kilogram amonyum nitrat, 51 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 63 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 adet SPG-9 roket mühimmatı, 6 adet SPG-9 sevk fişeği, 6 kutu doçka mühimmatı, 2 bin adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, bin 200 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet el telsizi, bir adet kanas dürbünü, bir adet doçka namlusu, 50 metre infilaklı fitil ve çok sayıda EYP, Örgütsel doküman, çok sayıda ilaç ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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