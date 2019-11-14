Irak'ın kuzeyinde PKK'nın mühimmat deposu imha edildi
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Irak'ın kuzeyinde PKK'nın mühimmat deposu imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nden yapılan havan atışıyla PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir mühimmat deposunun vurularak imha edildiğini açıkladı.

14.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:07
Irak'ın kuzeyinde PKK'nın mühimmat deposu imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nden yapılan havan atışıyla 'ya ait olduğu tespit edilen bir mühimmat deposunun vurularak imha edildiğini açıkladı.

'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi."


Kaynak: DHA
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