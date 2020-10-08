Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

08.10.2020 22:13 | Son Güncelleme: 08.10.2020 22:16
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği de vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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