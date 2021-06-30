IRAK'IN KUZEYİNDE PKK/KCK'YA MİT OPERASYONU: 2 TERÖRİST ETKİSİZ
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IRAK'IN KUZEYİNDE PKK/KCK'YA MİT OPERASYONU: 2 TERÖRİST ETKİSİZ

IRAK'IN KUZEYİNDE PKK/KCK'YA MİT OPERASYONU: 2 TERÖRİST ETKİSİZ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IRAK'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin operasyon bölgelerinden kaçırılması için istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen iki terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

IRAK'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin operasyon bölgelerinden kaçırılması için istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen iki terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT'in başarılı operasyonları sonucu Türkiye sınırlarına yaklaşma şansı bulamayan PKK/KCK kadrolarının, Kandil bölgesinin de güneyine ve Süleymaniye'ye yönetici seviyede aktarımlar yapılmasına çalıştığı tespit edildi. PKK/KCK'nın, sözde liderlerine yönelik istihbari operasyonlar ile alanda sıkıştırılması, örgüt yönetimini Irak'ın güneyine doğru kaçmaya yöneltti. Bu çerçevede, daha önce de örgüt tarafından kullanılan Asos ve çevresinde bölgede istihbarat toplamak ve yerel şahıslar ile irtibatların sıklaştırılması amacıyla hücreler oluşturulduğu tespit edildi. Bu hücrelerin, örgütün sözde liderlerini Kandil, Gara ve Metina gibi çatışma bölgelerinden kaçırmak ve kayıplarına engel olmak amacıyla, 'güvenli yollar' ve 'nihai barınma noktaları' bulmak amacıyla yürüttüğü faaliyetler adım adım izlendi. Bu süreçte örgüt mensupları, bölge halkına yüksek meblağlar teklif ederek, barınma alanı teminine çalıştı. Buna karşın bölgede terör örgütünü istemeyen bölge halkı, terör örgütü lider kadrolarını bölgelerinde istemediğini ifade etti.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMİT'in hedefındeki sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin, operasyon bölgelerinden kaçırılarak, yerel halkın barındığı alanlara aktarılmasını önlemek amacıyla operasyon düğmesine basıldı. Uzun süreli bir takibin ardından, Süleymaniye/Şerbazar ilçesinde istihbarat çalışması yürütmeyi hedefleyen 'Ada İmralı' kod adlı Mahiye Açık ile Suriye uyruklu 'Ekin Rojava' kod adlı Roha Raci adlı iki terörist etkisiz hale getirildi. Mahiye Açık'ın 2014, Roha Raci'nin ise 2015 yılında örgüte katıldığı belirlendi.  

Fatih POYRAZ/ ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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