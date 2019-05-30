Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu (2)

ZAP BÖLGESİNE HAVA HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen 'Pençe' harekatıyla koordineli olarak Zap bölgesine de hava harekatı düzenlendiği duyuruldu. Açıklamada, "Düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

Kaynak: DHA