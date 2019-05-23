Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu (2)

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu (2)

KANDİL'E HAVA HAREKATIMilli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında, PKK terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu (2)

KANDİL'E HAVA HAREKATI
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında, PKK terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

ANKARA  


Kaynak: DHA
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