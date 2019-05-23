Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu (2)

KANDİL'E HAVA HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında, PKK terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

ANKARA

Kaynak: DHA