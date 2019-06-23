Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Sinat- Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristlerce kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat- Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

Kaynak: DHA