Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedefler vuruldu.

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedefler vuruldu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA
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