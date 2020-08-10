Irak'ın kuzeyinde orman yakan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde orman yakan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Kaplan Operasyonu' sırasında orman yakan 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava aracı (İHA) ile görüntülendi.

Irak'ın kuzeyinde orman yakan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi
10.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:13

Kaplan Operasyonu' sırasında orman yakan 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava aracı (İHA) ile görüntülendi. Bir süre İHA ile takip edilen 2 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Pençe- Kaplan Operasyonu' başarıyla sürdürülürken, bölgedeki PKK'lı teröristlerin orman yaktığı anlar, TSK'ya ait İHA ile görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde; 2 PKK'lı teröristin ormanlık alanı ateşe verdiği, yangının ağaçlara sıçradığı ve bölgeden uzun süre yoğun duman yükseldiği anlar yer aldı. Bir süre İHA ile takip edilen 2 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla ağır darbe alan PKK'lı teröristlerin, bölgedeki ormanlık alanları ateşe vererek, Türk ordusu tarafından yangın çıkarıldığı izlenimi oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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