Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, iki terörist de etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA