Irak'ın kuzeyinde iki hafta süren operasyonda 27 DEAŞ'lı terörist öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Irak'ın kuzeyinde iki hafta süren operasyonda 27 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

24.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:25
Irak'ın kuzeyinde iki hafta süren operasyonda 27 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Irak ordusu, Musul'un dağlık bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda 27 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Irak ordusu, Musul'un dağlık bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda 27 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Irak Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı terörle mücadele birimlerinin, ülkenin kuzeyinde Musul'un Mahmur Dağları bölgesinde 14 gün süren bir operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda, belirlendiği kadarıyla 27 teröristin öldürüldüğünü ifade eden Resul, dağlık ve kayalık bölgede hava saldırıları sonucu göçük altında kalan teröristlerin cesetlerine ulaşılamadığı için tam ölü sayısının henüz bilinmediğini ekledi.

Resul, terörle mücadele ekiplerine, DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon ile Irak ordusuna ait helikopter ve savaş uçaklarının da havadan destek olduğunu kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgüt söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Celal Adan Pervin Buldan Vladimir Putin Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Bülent Uygun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak'ın kuzeyinde iki hafta süren operasyonda 27 DEAŞ'lı terörist öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:30:18. #1.15#
title