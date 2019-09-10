Irak'ın kuzeyinde havan ve eyp ele geçirildi

10.09.2019 17:52

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında ele geçirilen 1 adet 82 milimetrelik havan ve 5 kilogramlık bidonlar içinde bulunan 9 adet El Yapımı Patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarılı şekilde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında 1 adet 82 milimetrelik havan ve 9 adet 5 kilogramlık bidon içerisinde parça tesir ile güçlendirilmiş EYP tespit edilerek yerinde imha edildi" denildi.

Kaynak: DHA