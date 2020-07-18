Irak'ın kuzeyinde hava harekatı; 3 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
18.07.2020 20:53 | Son Güncelleme: 18.07.2020 22:17
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" denildi. Bakanlıktan ayrıca, hava harekatına ilişkin görüntü de paylaşıldı.
Görüntü dökümü:
- Hava harekatından görüntü
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA