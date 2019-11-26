Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

26.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:06
Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki 'ta eylem hazırlığındaki 7 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu, Hakurk bölgesinde eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA
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