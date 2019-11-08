Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

08.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:02
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 9 'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA
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