Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi (2)

01.09.2019 15:52

4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metine ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu" denildi.

Kaynak: DHA