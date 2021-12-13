Irak'ın kuzeyinde 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Irak'ın kuzeyinde 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 9 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 9 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK, 9 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara'da ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 9 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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