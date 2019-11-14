Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava destekli harekatla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

14.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:55
Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava destekli harekatla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekat ile etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA
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