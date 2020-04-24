Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

24.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:54
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 8 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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