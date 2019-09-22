Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

22.09.2019 10:28
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat neticesinde, 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
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