Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

06.08.2019 09:10

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA