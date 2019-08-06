Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

06.08.2019 09:10
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber: ANKARA, -


Kaynak: DHA
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