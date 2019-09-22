Irak'ın kuzeyinde 7 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi

22.09.2019 09:56

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA