Irak'ın kuzeyinde 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.