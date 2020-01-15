Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

15.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:17

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA