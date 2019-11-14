Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirldiğini duyurdu.
14.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:16
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi. Açıklamada, operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi.
Kaynak: DHA