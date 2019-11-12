Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), MİT ve TSK'nın ortak çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:34
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), MİT ve 'nın ortak çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: DHA
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