Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3.08.2019 11:01
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
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