Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.
14.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:52
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.
Düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Kaynak: AA