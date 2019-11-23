Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

23.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:47

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA