Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Haberler » Güncel » Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Haber

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

21.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:34
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi ve Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 'lı teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et