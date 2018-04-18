Irak'ın Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bu sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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