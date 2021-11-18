TSK teröristleri tek tek temizliyor! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörün kökünü kazımak adına Irak'ın Kuzeyindeki operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 Pkk'lı teröristin silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildiği açıklandı.

"OPERASYON SİHA'LARLA DÜZENLENDİ"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek."

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

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