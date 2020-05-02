Irak'ın kuzeyinde 5 EYP imha edildi - KUZEY

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) Timlerinin 5 EYP'yi tespit ederek imha ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) Timlerinin 5 EYP'yi tespit ederek imha ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timlerimiz, Hakurk'ta 5'er kilogramlık kapların içerisine yerleştirilmiş, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş uzaktan komutalı ve seri bağlı 5 EYP'yi tespit ederek imha etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA