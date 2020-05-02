Irak'ın kuzeyinde 5 EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) Timlerimiz, Hakurk'ta 5'er kilogramlık kapların içine yerleştirilmiş, amonyum nitratla güçlendirilmiş, uzaktan komutalı ve seri bağlı 5 EYP'yi tespit ederek imha etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA