Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu 4 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava...

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava...

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