Irak'ın Kuzeyinde 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, saldırı hazırlığındaki 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın Kuzeyinde 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, saldırı hazırlığındaki 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'nın yazılı açıklamasında şöyle denildi:

"Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 26-27 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." - Ankara

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