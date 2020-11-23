Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

23.11.2020 18:25 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:28
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

İlgili Haberler

MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.'
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz Mert Fırat Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Erol Bulut Ozan Tufan Cenk Tosun Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kaza Bursa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 18:28:25. #1.15#
title