Son Dakika | MSB Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi denildi.

ANKARA, (DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı