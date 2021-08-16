Son Dakika | MSB Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son Dakika | MSB Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi denildi.

ANKARA, (DHA)-

Son Dakika | MSB Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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