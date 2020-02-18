Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava destekli operasyonlarda, 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

18.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:12
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyine düzenlenen hava destekli operasyonlarda, 4 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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