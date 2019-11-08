Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen terör örgütü mensubu 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

08.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:55
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen terör örgütü mensubu 4 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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