Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

01.09.2019 16:00
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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