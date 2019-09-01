Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

01.09.2019 16:00

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA