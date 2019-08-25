Irak'ın kuzeyinde 3 Türk askeri hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı

Irak'ın kuzeyinde 3 Türk askeri hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin de yaralandığını duyurdu

25.08.2019 19:45
Irak'ın kuzeyinde 3 Türk askeri hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin de yaralandığını duyurdu.


Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği belirtilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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