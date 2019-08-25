Irak'ın kuzeyinde 3 Türk askeri hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin de yaralandığını duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin de yaralandığını duyurdu.
Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği belirtilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle