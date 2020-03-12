Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak, PKK, Güncel

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:05
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor" denildi.


Kaynak: DHA

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Manşet

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