Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

19.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:10
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı bilgilendirmede, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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