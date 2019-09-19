Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

19.09.2019 16:54
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Gerçekleştirilen hava harekatı sonucu PKK'lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
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