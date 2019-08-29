Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

29.08.2019 15:26

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

- Ankara