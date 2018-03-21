Irak'ın Kuzeyinde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK'den yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk ve Kani Rash bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.
Komandoların da katılımıyla icra edilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.