3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 Pkk'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
-İHA-
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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