3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi - Haberler
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3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 Pkk'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

-İHA-

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